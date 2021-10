Salerno, Del Duca (Psi): auguri alla nuova giunta, al via nuova fase "Buon lavoro al sindaco Enzo Napoli e a Massimiliano Natella

“Auguri di buon lavoro al Sindaco Enzo Napoli, alla sua nuova Giunta e a Massimiliano Natella, assessore alle politiche ambientali del Comune di Salerno. Con i consiglieri del Psi Rino Avella, Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger, subentrata a Natella, i socialisti accettano la sfida di avviare insieme una nuova fase per la città", lo dichiara in una nota il Segretario Provinciale del Psi Salerno, Silvano Del Duca che continua: " Il lavoro da fare va incentrato sulla legalità e sulla trasparenza, soprattutto nella gestione di un settore fondamentale per il decoro e lo sviluppo di Salerno.”