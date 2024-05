Salernitana, si ripartirà da Rivisondoli: c'è l'incognita legata al Napoli Il club ritornerà in Abruzzo. Sulla data di saluto però bisognerà ragionare

Dal 7 al 26 luglio. Queste sono le date che vedranno la Salernitana protagonista a Rivisondoli. L’accordo fra il club e l’amministrazione comunale abruzzese è stato sottoscritto nelle scorse settimane. Ballano le date, sia di partenza del ritiro ma soprattutto legato all’arrivederci all’Abruzzo. L’incognita è legata alla presenza dal 25 luglio a Castel di Sangro del Napoli che pernotterà nella stessa struttura alberghiera scelta dai granata. Le riflessioni sono legate non solo a questioni logistiche ma anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, con la Salernitana però che al momento non riflette su nuove destinazioni per la seconda parte del romitaggio estivo.

Intanto però, l’amministrazione comunale di Rivisondoli continua a lavorare per la preparazione al romitaggio estivo del club granata: iniziata già la manutenzione dei campi e delle strutture sportive mentre la città aspetta di riaccogliere il gruppo campano.