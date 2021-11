L'inchiesta giudiziaria non condiziona la maggioranza: Loffredo sarà presidente Vertice di coalizione prima del consiglio comunale d'insediamento

Mercoledì pomeriggio il Salone dei marmi tornerà ad affollarsi in occasione del primo consiglio comunale dopo le ultime elezioni amministrative.

Debutto che servirà per le procedure tecniche previste in questi casi: formazione dei gruppi ed elezione del presidente del parlamentino. Non è un mistero che l'indicazione dei partiti di maggioranza è ricaduta su Dario Loffredo.

L'ex assessore al commercio, risultato il candidato più votato, è il nome indicato dai "Progressisti" per ricoprire l'incarico. A Loffredo nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione indagini da parte della procura di Salerno per l'affidamento dei mercatini di Natale del 2016.

La riunione di maggioranza che si è tenuta oggi pomeriggio, però, ha confermato le indicazioni politiche. Nessun passo indietro rispetto ai giorni scorsi.

La richiesta di votare Loffredo è arrivata direttamente dal sindaco Vincenzo Napoli, che ha sollecitato i consiglieri che lo sostengono a confermare lo stesso criterio che portò alla presidenza del parlamentino cinque anni fa Alessandro Ferrara: riservare quel ruolo al candidato più votato dai salernitani.

Una scelta di metodo che è anche una chiara indicazione politica: rispetto per il lavoro della magistratura, ma senza farsi influenzare nelle decisioni dall'attività avviata dai pm.

Oltre i punti "tecnici", all'ordine del giorno è stata confermata anche la discussione del bilancio consolidato. Argomento contestato nei giorni scorsi dalle opposizioni, perplesse per il mancato passaggio preventivo in commissione. L'assessore al ramo, Paola Adinolfi, ha però spiegato che lo strumento finanziario è già stato approvato in giunta ed ora deve necessariamente essere portato in aula per essere approvato entro la fine del mese.