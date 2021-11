Giornalista molestata in diretta tv, Adinolfi: "Un episodio vergognoso" L’europarlamentare salernitana di Forza Italia: "Attenzione sul tema non solo il 25 novembre"

“Sono passati pochi giorni dalla 30esima Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne e stiamo ancora qui a denunciare episodi di violenza, come nel caso della giornalista sportiva toscana Greta Beccaglia, insultata e palpeggiata in diretta televisiva mentre stava svolgendo il suo lavoro. Questo significa che non possiamo assolutamente abbassare la guardia sul tema e soprattutto far calare il sipario dopo la ricorrenza del 25 novembre per poi riaccendere i riflettori l’anno dopo”. Così, l’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, commenta l’episodio di cui è stata vittima la giornalista sportiva Greta Beccaglia fuori allo stadio “Castellani”, al termine di Empoli-Fiorentina.

“A Greta va tutta la mia solidarietà e alla politica l’ennesimo invito a fare di più perché se il 25 novembre passa e la violenza sulle donne resta non abbiamo risolto assolutamente nulla. Mi auguro che l’autore di tali molestie venga subito individuato e punito severamente dalle forze dell’ordine perché non passi il messaggio che palpeggiare una donna è consentito” conclude, quindi, l’eurodeputata.