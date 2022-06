Casciello: "De Luca critica il Comune di Salerno? Ormai è avanspettacolo" Il deputato di Forza Italia ospite di Punto di vista: "Città sprofondata nel degrado totale"

"De Luca ormai è un protagonista dell'avanspettacolo". Non usa giri di parole Gigi Casciello, intervistato dal direttore di OttoChannel Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di vista.

Sollecitato sulla questione Salerno, il braccio destro di Mara Carfagna ha commentato così le critiche del presidente della giunta regione all'amministrazione cittadina per la scarsa cura della manutenzione del verde e non solo.

«Ma il sindaco di Salerno è una sua appendice da anni, di fatto un suo facente funzioni e niente più. Quindi, mi chiedo: di cosa parla De Luca?», la dura presa di posizione di Casciello.

Nel mirino dell'esponente di Forza Italia, più in generale, «la gestione di un sistema di potere che ormai mostra tutti i suoi limiti. Nelle aziende partecipate del Comune è evidente che non sono stati raggiunti gli obiettivi, quindi sarebbe doveroso che tutti i vertici si dimettessero».

Per Casciello, in definitiva, a Salerno «ci sono troppe situazioni ingovernabili, la città è sprofondata in una situazione di autentico degrado».

