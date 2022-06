Amministrative nel Salernitano, Donato Pica si conferma sindaco di Sant'Arsenio Era l'unico candidato, superato il quorum del 40% necessario

Donato Pica si riconferma sindaco di Sant'Arsenio. Obiettivo quorum superato per l'unico contendente alla fascia tricolore e sindaco uscente rieletto grazie al superamento del quorum del 40% degli aventi diritto al voto necessario per la validità della tornata elettorale. La sua lista "Impegno Comune per Sant’Arsenio", era l'unica in campo.

Ecco i nomi dei candiati:

Giosi Amabile

Gianluca Baccelliere

Luigi Biscotti

Vincenzo Forte

Maurizio Ippolito

Domenico Luisi

Rosangela Macchia

Annamaria Mazzariello

Rosanna Pistone

Andrea Vricella