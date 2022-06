Igiene e cartelli nel Centro Storico, Cammarota: "Serve autorità, non ronde" "L'amministrazione è incapace ed è la peggiore di sempre"

“Ho richiesto al Comandante della Polizia Municipale di far rimuovere i numerosi cartelli selvaggi comparsi nel centro storico di Salerno che esortano, con espressioni colorite e varie, all’igiene pubblica. Salerno ha bisogno di autorità e non di ronde fai da te”.

Lo afferma in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza.

“L’amministrazione è incapace ed è la peggiore di sempre, ma la città sia degna di sé” conclude Cammarota, “questa iniziativa ci impoverisce, anche di fronte ai turisti”.