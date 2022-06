M5S, Cammarano: "In commissione aree interne, protocollo con "Officine Giovani" "Vogliamo coinvolgere tanti universitari"

“Oggi in commissione aree interne abbiamo sottoscritto il protocollo d’Intesa tra la Commissione Speciale Aree Interne ed “Officine Giovani Aree Interne SNAI del progetto Officine Coesione” finalizzato ad attività di supporto tecnico per il coinvolgimento partenariale dei giovani alla definizione delle politiche regionali di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo Protocollo di Intesa ha grande importanza perché coinvolge il mondo giovanile rappresentato da Officine Giovani del nostro territorio per creare una sinergia istituzionale volta alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree interne e quindi dell’intero territorio regionale”. Lo dichiara il presidente della III Commissione speciale regionale Michele Cammarano a margine della sottoscrizione del protocollo.

“Grazie a questo accordo, da oggi possiamo adottare scelte e provvedimenti dopo un attento lavoro di ricerca, lavorando gomito a gomito con esperti del settore della ricerca. Vogliamo coinvolgere tanti giovani universitari, che insieme a noi possano sviluppare idee e progetti per le nostre Aree Interne, dove c’è un importante e prezioso patrimonio culturale e identitario della Campania” -conclude Cammarano-.