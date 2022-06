Una delegazione di Italexit Salerno al congresso che ha eletto Paragone Guarini: sanità e rifiuti, questa provincia è il simbolo del disastro deluchiano

Al congresso nazionale di Italexit che ha eletto all'unanimità Gianluigi Paragone era presente anche una delegazione proveniente da Salerno. Al congresso è intervenuto Cesare Guarini, responsabile provinciale del partito.

"Come ben saprete la nostra è la provincia del governatore che durante il lockdown minacciava di usare il lanciafiamme contro le feste di lauree ed il napalm contro i no vax; tutte trovate cabarettistiche per sviare l’opinione pubblica campana e salernitana dai problemi seri che sono emersi durante la crisi sanitaria del Covid, primo fra tutti la sanità. Quella campana da anni subisce tagli spaventosi ai posti letto ed al personale che con turni massacranti mette a rischio la loro stessa capacità di curare i pazienti. In questi anni abbiamo subìto la soppressione, l’accorpamento ed il depotenziamento di intere strutture ospedaliere, tutto questo in una provincia che è tra le più estese d’Italia. Se già tutto questo non bastasse abbiamo anche l’assistenza sanitaria indiretta a singhiozzo con la gente che fa la fila all’inizio del mese prima che finiscano i fondi per non vedersi rifiutare la possibilità di avere un esame del sangue o visite specialistiche. E non parliamo poi della problematica del lavoro dove la nostra è una provincia che potrebbe dare tantissimo in termini di occupazione specialmente nel comparto turistico e soprattutto per le nuove generazioni, da sempre quelle più propense verso questo tipo di imprenditoria e che invece vivono ingabbiati all’interno di un sistema, il Sistema Salerno o sistema De Luca", l'atto d'accusa di Guarini.

Il segretario ha anche affrontato i temi legati all'emergenza rifiuti, per poi concludere: "Le battaglie di Italexit a livello nazionale sono le stesse di Salerno e noi siamo più determinati che mai a portarle avanti", ha assicurato Guarini.