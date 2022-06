M5S: "Compatti con Conte per portare avanti il nostro progetto per il Paese" I consiglieri Ciampi, Cammarano e Saiello: “Rispetto del mandato elettorale un valore fondante"

“Il rispetto del mandato elettorale è e resta un valore fondante del nostro impegno politico. Un rispetto che dobbiamo a tutti i cittadini e non soltanto a un simbolo. Perché per noi il Movimento 5 Stelle non è mai stato semplicemente un simbolo, quanto una straordinaria comunità assieme alla quale abbiamo cominciato un percorso e grazie alla quale continueremo a portare avanti un progetto di Paese, con coerenza, trasparenza e impegno sempre maggiore”. Lo sottolineano il neo capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Michele Cammarano, con il vicecapogruppo Vincenzo Ciampi e il consigliere regionale Gennaro Saiello. “Abbiamo il dovere di continuare a portare avanti le battaglie per le quali il nostro Gruppo si sta battendo da anni. Oggi si apre una fase nuova, sotto la guida del nostro capo politico Giuseppe Conte, la cui leadership è stata legittimata da oltre il 94% degli iscritti. Dopo aver guidato il Paese nella fase emergenziale peggiore della nostra storia, Conte rappresenta oggi il profilo migliore per incarnare i valori e gli ideali del Movimento 5 Stelle. Con la nomina di Salvatore Micillo, quale coordinatore regionale, con i referenti provinciali e con la comunità dei nostri iscritti siamo certi di poter continuare a essere protagonisti del cambiamento, con lo stesso entusiasmo con il quale, in tutti questi anni, abbiamo inanellato risultati per la nostra terra e per i nostri cittadini”.