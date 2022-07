Ztl in Costiere e aree turistiche, De Luca (Pd) porta la proposta a Roma Il vicecapogruppo alla Camera dei deputati primo firmatario della proposta

"Stiamo lavorando per prevedere la possibilità di istituire delle zone a traffico limitato nelle Costiere e nelle aree turistiche italiane che coinvolgono territori extraurbani, anche in aree interne o isole. Come Partito democratico, abbiamo presentato al Senato, un apposito emendamento al Dl Trasporti, che riprende una proposta di legge depositata pochi mesi fa alla Camera, con l'obiettivo di poter accelerare l'entrata in vigore delle norme ivi previste". Lo fa sapere il vicecapogruppo a Montecitorio, Piero De Luca.

" Questa proposta di legge nasce dalle sollecitazioni arrivate da tanti amministratori locali per poter

monitorare e, nel caso, regolamentare il traffico in zone ad alto afflusso turistico, impossibilitate a creare infrastrutture di accesso alternative, con l'obiettivo di risolvere gravi problemi alla circolazione ed assicurare una mobilità sostenibile e sicura. Speriamo che questo emendamento possa trovare la fiducia e il sostegno di tutta la maggioranza, nell'interesse dei nostri territori", la riflessione congiunta che De Luca (primo firmatario della proposta) condivide con Salvatore Margiotta, senatore Pd membro della commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali.