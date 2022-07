L’eurodeputata Adinolfi: C’è bisogno di un Governo stabile e programmi concreti "Nella nostra Regione l'occupazione femminile e dei giovani è tra le più basse d'Europa"

“Il nostro Paese ha bisogno di un Governo di centrodestra stabile. Non possiamo perdere altro terreno di fronte alle tante emergenze che purtroppo viviamo quotidianamente. Anche il presidente e capogruppo dell’Eurocamera del Partito popolare europeo, Manfred Weber, ha ribadito e riconosciuto l’importanza del ruolo di Forza Italia, per ridare centralità al nostro Paese”. E’ intervenuta così, ieri sera, in occasione dell’iniziativa “Giovani e Donne del Ppe”, a Vietri sul Mare, l’eurodeputata salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, sulla caduta del Governo.

“Nella nostra Regione – ha, poi, aggiunto, sui temi della serata – l’occupazione femminile e dei giovani è tra le più basse d’Italia e d’Europa. E’ nato così l’incontro di ieri sera, durante il quale abbiamo potuto confrontarci e fare delle riflessioni su come dobbiamo agire insieme in vista delle tante sfide che ci attendono”.