Acque agitate tra i 5 Stelle di Salerno, il meetup "boccia" Provenza e Barone Gli attivisti: "Sono inadeguati, avanzare la loro candidatura significa danneggiare la città"

"Il Meetup Salerno esprime la preoccupazione per il ripetersi di dinamiche che danneggiano la nostra città. È innegabile che la plausibile candidatura in vista del ticket Provenza-Barone delude le attese e le speranze dei cittadini di Salerno". Comincia così la nota a firma degli attivisti della città sulle ipotesi politiche che riguardano il Movimento.

"L'onorevole Provenza ha dimostrato la propria inaguedatezza a incarnare le aspettative di chi l'ha sostenuto e votato - la dura reprimenda dei firmatari della nota -. Non avendo mai fatto autocritica di aver disperso insieme ai colleghi Tofalo e Cioffi un patrimonio umano e politico senza risultati efficaci e con un'evanescente presenza sul territorio".

Bocciata anche la candidata sindaca Elisabetta Barone per quella che viene definita "l'inefficace opposizione manifestata alla deriva di un'amministrazione cittadina in agonia, ne fanno tutt'altro che una buona candidatura per il Movimento Cinque Stelle. Chiediamo un momento di apertura e incontro per una decisione condivisa r nomi e ruoli per la prossima sfida elettorale. Alla prova dei fatti e delle promesse aspettiamo il ritorno di Tofalo e Cioffi come semplici attivisti sul territorio", conclude la nota del Meetup.