M5S, Gaudiano: Emendamento per stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto Consentirà anche ai turisti di accedere comodamente a costa e aree interne

“Anche in occasione del DL Infrastrutture e Mobilità (AS 2646), insieme al collega Senatore Andrea Cioffi, ho depositato un emendamento che prevede un’autorizzazione di spesa per uno studio di fattibilità tecnico-economica necessario alla realizzazione di una stazione ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria in prossimità dell’Aeroporto. Un’opera strategica e indispensabile per garantire un pieno sviluppo del territorio e assicurare servizi ai cittadini”. A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Il nostro territorio, con le sue eccellenze enogastronomiche e le meravigliose località turistiche e archeologiche, merita una rete di trasporti adeguata e moderna che renda la provincia di Salerno accessibile e veloce. Il DL trasporti e mobilità al momento prosegue il suo iter nella Commissione trasporti e infrastrutture del Senato. Nonostante l’attuale scenario politico e la crisi di governo completerà il suo iter e per questo noi continuiamo a lavorare per il bene dei territori” -conclude Gaudiano-.