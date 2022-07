M5S, Cammarano: "Stazione in prossimità dell’aeroporto, si approvi emendamento" "Necessario potenziare i trasporti"

“Per far ripartire la nostra regione dalle aree interne è necessario potenziare i trasporti e le vie di collegamento. Il lavoro che fino ad oggi abbiamo portato avanti sull’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi è senza dubbio un punto di partenza importante”. A dirlo è il Presidente della Commissione aree interne Michele Cammarano.



“In occasione del DL Infrastrutture e Mobilità al Senato i Senatori del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano e Andrea Cioffi hanno depositato un emendamento che prevede un’autorizzazione di spesa per uno studio di fattibilità tecnico-economica necessario alla realizzazione di una stazione ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria in prossimità dell’Aeroporto”.



“Ancora una volta il nostro impegno e quello della nostra forza politica mira a portare nuova linfa a un territorio che merita di essere al centro del rilancio dell’economia della nostra regione. Auspico che tutte le forze politiche presenti in Parlamento siano dello stesso avviso”, conclude.