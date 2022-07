La politica salernitana piange la scomparsa di Gaetano De Simone L'ex consigliere comunale aveva 86 anni

La politica salernitana piange la scomparsa di Gaetano De Simone, ex consigliere comunale della città. "Esprimo il cordoglio mio personale e della civica amministrazione per la morte di Gaetano De Simone, già consigliere comunale di Salerno. Ne ricordiamo la passione civile e l'impegno amministrativo al servizio della nostra comunità. Condoglianze ai familiari ed amici", il messaggio del sindaco Enzo Napoli.

Esponente storico della sinistra, sono tanti i messaggi che in queste ore stanno accompagnando l'ultimo saluto. "Ci ha lasciati Gaetano De Simone. Era da tempo ammalato, non sentivamo da un po' l'eco delle sue dirompenti iniziative - il ricordo dell'associazione "Memoria in movimento" -. Si autodefiniva " un socialista del popolo". Consigliere comunale a Salerno nel nuovo millennio, era sempre lì, ardente, focoso, a sostenere battaglie a volte impossibili contro l'establishment. Gli piaceva essere la minoranza combattiva ed indomabile, con un linguaggio popolare e veloce voleva travolgere il suo interlocutore. Fondamentalmente un romantico, un garibaldino, un uomo passionale e genuino. Addio compagno Gaetano, ti salutiamo con il pugno chiuso", il commosso omaggio dell'associazione "Memoria in Movimento".