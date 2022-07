Elezioni politiche, a Salerno Articolo Uno in campo insieme al Pd Il via libera dal coordinamento provinciale: si punta sull'uscente Federico Conte

Il coordinamento provinciale di Salerno di Articolo Uno, alla presenza del coordinatore provinciale, Carmine Ansalone, e della cosegretaria regionale, Valentina Botta, si è riunito con la partecipazione di sindaci e amministratori locali e ha condiviso la scelta di partecipare alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre insieme al Pd, con la lista "Democratici e Progressisti". Lo rende noto il partito in una nota, "per un rinnovato impegno unitario che ha nella ricandidatura dell'onorevole Federico Conte una qualificata rappresentanza in grado di sostenere, come ha dimostrato nella legislatura al termine, sia a livello nazionale sia locale, la politica progressista su temi rilevanti quali: la questione sociale, coniugando il diritto all'ambiente con il diritto del e al lavoro, lo sviluppo nazionale con il tema del Mezzogiorno, la dotazione infrastrutturale del territorio con la rete dei servizi a standard".

“La Campania unita politicamente su obiettivi sociali e di integrazione territoriale - ha detto l'onorevole Federico Conte - può essere un fattore determinante nel quadro dell’alleanza politica di centro sinistra, sia a livello meridionale sia nazionale, di un rinnovato e moderno progetto a tre punte: riformista per restituire la parola al mondo dei bisogni, europeista per rendere centrale il Mediterraneo e atlantista per garantire l'occidente libero. “Siamo in presenza - ha concluso Conte -, di una sfida storica per fermare l’avvento sia della destra populista di Fratelli di Italia, che quella di governo, divenuta uno strumento al servizio di un vento che spira da oltre cortina”.