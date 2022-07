Carfagna lascia Forza Italia, "Su Draghi scelta di irresponsabilità" La ministra per il Sud chiarisce le sue ragioni

Definisce "una scelta di irresponsabilità", quella fatta da Forza Italia che ha portato alla caduta del Governo Draghi, sostenendo di essersi battuta per quattro anni "all'interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall'abbraccio del sovranismo, mentre una parte considerevole di Forza Italia la pensava allo stesso modo", ma "siamo stati sconfitti, più volte, l'ultima in modo bruciante".

Così la ministra per il Sud, la salernitana Mara Carfagna, ha chiarito in una intervista a La Repubblica le ragioni che l'hanno spinta a lasciare FI. Secondo Carfagna "lo strappo del 20 luglio scorso è così determinante, segna con forza un "prima" e un "dopo", uno spartiacque. La mancata fiducia a Draghi indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista.