Sonia Alfano: "Richiamo Anac alla Provincia di Salerno, pronta interrogazione" "Doveroso che l’amministrazione dia delle spiegazioni davanti ai fatti sottolineati dall'Autorità"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, Sonia Alfano, presenterà un’interrogazione nei prossimi giorni al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, per chiedere spiegazioni su quanto dichiarato dall’Autorità Nazionale anticorruzione in merito ad alcuni lavori affidati dall’Ente.

“Il duro richiamo – interviene in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Sant’Agostino, Sonia Alfano - dell’Anac ci lascia basiti: milioni di euro che vengono dati con procedure non chiare e lavori causati da una scarsa manutenzione che hanno portato a rattoppi di somma urgenza.

Oltretutto – ha continuato il Consigliere provinciale del partito di Giorgia Meloni – tali attività hanno interessato ambiti abbastanza delicati, ovvero la manutenzione delle scuole e quella delle vie. Una pessima gestione della cosa pubblica che ha portato un dispendio di soldi, ma stranamente a beneficio di pochi, o meglio sempre gli stessi.

Presenterò - ha concluso Sonia Alfano – un’interrogazione al Presidente della Provincia di Salerno affinchè si faccia chiarezza su quanto dichiarato dall’Anac: è doveroso che l’amministrazione provinciale dia delle spiegazioni davanti ai fatti sottolineati dall’Autorità”.