Salerno, consiglio provinciale a Palazzo Sant’Agostino: presenti 80 sindaci Via libera definitivo al bilancio di previsione 2022/2024 e a salvaguardia equilibri di bilancio

Ieri si sono tenuti l’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2022/2024.

“Via libera definitivo - afferma il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - al Bilancio di Previsione 2022/2024 e alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Presenti 80 Sindaci all'Assemblea che avevo convocato come prevede la normativa per l’iter della definitiva approvazione. Quindi circa l'80% della popolazione salernitana è stata rappresentata dai primi cittadini che hanno votato all'unanimità il bilancio di previsione, poi riapprovato nuovamente nel pomeriggio dal Consiglio Provinciale.

Abbiamo adottato anche il provvedimento di assestamento e di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024. Destinati circa 600 mila euro in più per la pulizia ed il diserbo delle strade provinciali, soprattutto quelle del sud della provincia, e per i giardini degli edifici scolastici.

Inoltre abbiamo previsto circa 450.000 mila euro per 14 nuove assunzioni e 12 progressioni verticali. Il Piano assunzionale deve essere approvato ora dalla COSFEL a Roma che lo ha inserito all’ordine del giorno nella seduta del 3 Agosto. Questo è un risultato molto importante per il nostro Ente, dopo troppi anni caratterizzati da blocco delle assunzioni, dichiarazione di pre-dissesto e approvazione piano di riequilibrio che hanno impedito all'Amministrazione provinciale di poter assumere e migliorare l'efficienza della macchina amministrativa. Oggi finalmente la Provincia di Salerno può guardare avanti.”