Ferraioli (FI): «Martusciello darà risposte altamente propositive» La deputata salernitana parla del nuovo corso degli azzurri

«I miei migliori auguri di buon lavoro all’ europarlamentare, Fulvio Martusciello, nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania, dal presidente Berlusconi. Una presenza importante e necessitata dalla imminente campagna elettorale e dai molti impegni che ne conseguiranno. Sono più che certa che Fulvio Martusciello saprà dare risposte altamente propositive». Lo afferma in una nota Marzia Ferraioli, deputata salernitana di Forza Italia in merito alla nomina di Fulvio Martusciello a commissario regionale degli azzurri.