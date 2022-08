Pd Campania, Boccia: "Grazie Anna Petrone, in prima linea sui diritti" La militante dem sarà candidata al senato nel collegio uninominale di Salerno

"Anna Petrone è un esempio per tutti. Si batte da sempre per la società dei diritti universali. Una militante appassionata che combatte sempre in prima linea; ci batteremo insieme in Campania e in Italia per un’inclusione sociale moderna ed europea e per una rete forte e capillare di servizi pubblici. Grazie Anna per essere con il Partito Democratico in prima linea sui diritti". Così Francesco Boccia, commissario del PD Campania, oggi a Napoli insieme ad Anna Petrone, candidata al Senato nel collegio uninominale di Salerno, e a Piero De Luca capolista nel collegio plurinominale Salerno-Avellino nella lista Italia democratica e progressista.

"Si parte per quest'avventura... - ha commentato la consigliera di parità presso la Provincia di Salerno - grazie a Rocco Galdi per aver accettato di essere il mio mandatario elettorale...ma soprattutto perché ha sacrificato l'utimo weekend al mare con la famiglia...i rapporti personali vengono prima di tutto. Ho voluto fissare le mie priorità insieme al Commissario regionale PD Francesco Boccia ed al capolista Piero De Luca la mia firma è legata ad un impegno preso su inclusione diritti e salario minimo... questo garantisce Dignità alle persone" conclude la Petrone