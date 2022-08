Elezioni politiche, ecco le liste ed i candidati nei collegi salernitani Le scelte dei partiti tra novità, conferme ed esclusioni eccellenti

Sono state presentate ieri tutte le liste in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre. Questi i candidati presenti alla camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nei collegi che riguardano gli elettori del Salernitano.

Lega:

Al Senato il capolista sarà Gianluca Cantalamessa. A seguire Elena Iaverone, Alberto Mignone ed Elena Anna Gerardo (sindaco di Alfano). Alla camera, invece, la capolista sarà Vannia Gava. In lista Gianpiero Zinzi, Marica Grande e Dante Santoro (consigliere comunale a Salerno).

Forza Italia:

Esclusioni eccellenti nelle liste di Forza Italia: a casa Nicola Acunzo e Marzia Ferraioli, Roberto Celano, Lello Ciccone, Costabile Spinelli. Silvio Berlusconi capolista al Senato per Forza Italia a Napoli, nella lista con alle spalle la senatrice di Bologna Anna Maria Bernini, che è invece capolista nella lista Campania 2. In lista con lei Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa e Carmine De Angelis. Antonio Tajani come capolista per la Camera al plurinominale in tutti e quattro collegi della Campania. A seguire Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, Tullio Ferrante e Teresa Formisano (consigliera comunale a Scafati). L’unico salernitano in posizione utile, Guido Milanese, corre a Napoli, al terzo posto.

PD:

Piero De Luca capolista alla Camera nel collegio plurinominale Campania 2 -02. Nei collegi uninominali per la Camera, il Pd dà spazio alla sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, nell’Agro, e punta su due fedelissimi di Vincenzo De Luca negli altri due collegi: il vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola corre a Salerno e il consigliere regionale Luca Cascone nel collegio Eboli-Cilento. Per il Senato ci sono: Susanna Camusso (ex segretario nazionale della Cgil originaria di Milano), Federico Conte (deputato di Leu uscente), Eva Avossa (deputata uscente), Giovanni Lombardi. Nell’uninominale per il Senato, dopo averci provato alle europee del 2019, torna in campo l’ex consigliera regionale Anna Petrone.

Movimento 5 stelle:

A guidare la lista per la Camera sarà Michele Gubitosa, al secondo posto la deputata uscente di Sarno Virginia Villani; seguono il salernitano Francesco Virtuoso e Alessandra Petrosino. Il M5S schiera negli uninominali per la Camera nell’Agro la deputata uscente Virginia Villani; a Salerno Giuseppe Benevento, già candidato sindaco a Cava de’ Tirreni nel 2020.

Nella lista per il Senato, invece, troviamo al primo posto il ministro delle politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli; al secondo posto la deputata uscente di Giffoni Valle Piana Anna Bilotti; tenta il bis il senatore uscente Francesco Castiello, al terzo posto, segue la senatrice uscente di Albanella Felicia Gaudiano.

Unione Popolare:

Nell’uninominale per il Senato c’è in campo il leader del comitato Salute e vita, Lorenzo Forte. Il listino per il Senato è composto da Gabriella Luise, Massimiliano Tresca, Giulia Pedoto e Pio Antonio De Felice.

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, a Salerno sarà Simona Libera Scocozza, già Movimento 5 Stelle e già candidata sindaco nel capoluogo con la lista “No Alleanza”. In campo è sceso pure, con la Lista Mastella, il legale anti Crescent, l’ex grillino Oreste Agosto. A Salerno approda l’ex vicequestore no-vax Nunzia Schillirò, capolista di Italexit nel collegio plurinominale Campania 02 al Senato.

Fratelli d'Italia:

Nel proporzionale per la Camera, Fdi punta sull’uscente Edmondo Cirielli, seguito dalla consigliera regionale dell’Umbria Roberta Pace. Terzo posto per il consigliere regionale Nunzio Carpentieri e ultimo per l’ex sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Nel listino per il Senato l’unico salernitano compare all’ultimo posto: Giuseppe Fabbricatore, coordinatore provinciale di Fdi.

Per il Collegio Uninominale dell’Agro nocerino sarnese-Costiera Amalfitana il nome è quello di Imma Vietri, componente della Direzione Nazionale e prima dei non eletti alla Regione Campania, che si troverà a sfidare il sindaco di Castel S. Giorgio Paola Lanzara. Per Antonio Iannone la sfida all’uninominale al Senato, dove si scontrerà con Anna Petrone del Pd e salvo sorprese, Gigi casciello di Azione.

Noi Moderati:

Tre i salernitani in lista per la Camera: Massimiliano Marotta, Elena Oliva e Giampaolo Lupo. Al Senato, secondo posto per l’ebolitano Giuseppe La Brocca. Per la Camera, nel collegio uninominale dell’Agro il Terzo polo schiera Imma Zinnia. A Salerno corre il consigliere comunale Corrado Naddeo mentre in Cilento Elvira Serra, di Iv, prende il posto di Donato D’Aiuto per una questione di quote rosa.

Azione-Italia Viva:

A capolista del listino per la Camera Azione schiera il ministro Mara Carfagna. Secondo posto per il coordinatore provinciale di Azione, Antonio D’Alessio. Al Senato, capolista del collegio Campania 2 è Stefania Modestino. Al terzo posto, dopo Giuseppe Izzo, c’è l’ex forzista Rossella Sessa. L’altro deputato uscente, ex Fi, Gigi Casciello, corre nel collegio uninominale del Senato. Posto quasi blindato per l’ex senatrice salernitana Angelica Saggese, al secondo posto nel listino Campania 1 –02 dopo Ettore Rosato, candidato anche in altri collegi.

Impegno civico:

Alla Camera il capolista è l'ex deputato del Movimento Cinque Stelle Cosimo Adelizzi. A seguire Maria Pallini, Pasquale Maglione e Marianna Iorio. Al Senato, invece, la capolista è Margherita Rebuffoni (capolista anche in Puglia). Gli altri tre posti della lista sono occupati da Gaetano Giudice, Ramona Mirela Ilau e Nicola Grimaldi.

Italexit:

L'ex vicequestore no vax Nunzia Schilirò è capolista di Italexit, formazione politica fondata da Gianluigi Paragone, nel collegio plurinominale Campania 02 al Senato. Nel listino del collegio che comprende le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno sono candidati anche Nicola Massimo, Angela Nittolo e Luigi Malfeta. All'uninominale candidati Letizia D'Onofrio, Teresa Caputo, Giovanni Golino, Angela Nittolo, Maria Abate, Salvatore Caramiello, Nicola Massimo. Alla Camera, nel collegio uninominale Campania 1 candidati Simona Boccuti, Francesco Amodeo, Pierpaolo Fontana, Consiglia Migliaccio, Giuseppina Abate, Sergio Delle Donne, Stefania Aversa; nel collegio Campania 2 ci sono Sonia Di Carluccio, Diego Ruocco, Concetta Altieri, Rosario Del Priore, Francesco Metropoli, Cristina Coccia, Francesca Mari. Sempre alla Camera, al plurinominale Campania 1 01 candidati Francesco Amodeo, Rosanna Ruscito, Fabio Tortora, Stefania Aversa; al collegio Campania 1 02 Paolo Bianchini, Giuseppina Abate, Renato Liguri, Francesca Mari; al collegio Campania 2 01 Simona Boccuti, Francesco Lampitelli, Concetta Altieri, Pierpaolo Fontana; al collegio Campania 2 02 Rosario Del Priore, Sonia Di Carluccio, Francesco Metropoli, Cristina Coccia.

Nel dettaglio:

Camera dei deputati Campania 2

Collegi plurinominali

Campania 2/02

Fdi: Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri

Forza Italia: Antonio Tajani, Marta Fascina, Tullio Ferrante, Teresa Formisano

Lega: Vanna Gava, Gianpiero Zinzi, Marica Grande, Dante Santoro

Noi Moderati: Massimiliano Marotta, Elena Oliva, Giampaolo Lupo, Teresa Basile

Alleanza Verdi Sinistra: Franco Mari, Costanza Florenza, Luigi Adamo, Anna Cione

Impegno Civico: Cosimo Adelizzi, Maria Pallini, Pasquale Maglione, Marianna Ioria

Pd: Piero De Luca, Rosetta D’Amelio, Nunzio Senatore, Caterina Lengua

+Europa: Pino Riccio, Giuseppina Piccirilli, Vittorio Vallone, Tommasina Ferrentino

Animalisti: Clementina Sansone, Gennaro Sammartino, Esmeralda Mameli, Vincenzo Botta

Azione: Mara Carfagna, Antonio D’Alessio, Flora Frate, Catello Vitiello

Italexit: Rosario Del Priore, Sonia Di Carluccio, Francesco Metropoli, Cristina Coccia

Gilet Arancioni: Michele Marrazzo, Maria Palermo

M5S: Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino

Noi di centro: Sandra Leonardo Mastella, Guerino Gazzella, Roberta Andretti, Oreste Agosto

Pci: Silvana De Luisa, Antonio Petrozziello, Maura Iannaccone, Rosario Sabato

Sovranisti: Francesco Toscano, Lucia Barone, Angelo Moriello, Raffaella De Filippo

Unione popolare: Giuliano Granato, Erminia Maiorino, Francesco Navarra, Rosaria Ciccarone.

Camera dei deputati Campania 2

Collegi uninominali

Scafati

Centrodestra: Imma Vietri

Centrosinistra: Paola Lanzara

Azione: Imma Zinnia

Italexit: Francesco Metropoli

M5S: Virginia Villani

Pci: Cosimo Parisi

Popolo partite Iva: Giovanni Cuofano

Sovranisti: Maria Sommella

Unione popolare: Erminia Maiorino

Salerno

Centrodestra: Giuseppe Bicchielli

Centrosinistra: Fulvio Bonavitacola

Azione: Corrado Naddeo

Italexit: Cristina Cocci

M5S: Giuseppe Benevento

Pci: Dina Albertina Balsamo

Popolo partite Iva: Emilia Giordano

Sovranisti: Gennaro (Thiago) Nenna

Unione popolare: Simona L. Scocozza

Eboli

Centrodestra: Attilio Pierro

Centrosinistra: Luca Cascone

Azione: Donato D’Aiuto

Italexit: Francesca Mari

M5S: Dario Vassallo

Pci: Annamaria Paesano

Popolo partite Iva: Lucio Iuliano

Sovranisti: Sonia Romano

Unione popolare: Nazario Matarazzo

Senato della Repubblica Campania

Collegi plurinominali

Campania 2

Forza Italia: Annamaria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa, Carmine De Angelis

Fdi: Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore

Lega: Gianluca Cantalamessa, Elena Iaverone, Alberto Mingnone, Elena Anna Gerardo

Noi Moderati: Annalisa Iaccarino, Giuseppe La Brocca, Marianna Quaranta, Luigi Cerruti

Alleanza Verdi Sinistra: Amalio Santoro, Annamaria Naddeo, Antonio Emilio Caggiano, Maria Pia Pasolini

Impegno civico: Antonietta Margherita Rebuffoni, Gaetano Giudice, Ramona Mirella Ilau, Nicola Grimaldi

Pd: Susanna Camusso, Gianfranco Valiante, Eva Avossa, Andrea Boccagna

+Europa: Bruno Gambardella, Drusilla De Nicola, Enzo Pastena, Valentina Cosimati

Animalisti: Anna Casaburi, Vincenzo Cerullo, Carla Adinolfi, Giammarco Coviello

Azione: Stefania Modestino, Giuseppe (Bepi) Izzo, Rosella Sessa, Mimmo Gambacorta

Italexit: Nunzia Schilirò, Nicola Massimo, Angela Nittolo, Luigi Malfetano

M5S: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano

Noi di centro: Gino Abbate, Carmela Coppola, Pompillo Forgione, Maria Giroffi

Pci: Rosalba Di Martino, Roberto Vecchione, Simona Cipollaro, Antonio Pellegrini

Sovranisti: Marcello Graziosi, Giovanna Avena, Giuseppe Meola, Cinzia Del Grande

Unione popolare: Gabriella Luise, Massimiliano Tresca, Giulia Pedoto, Pio Antonio De Felice

Senato della Repubblica Campania

Collegi uninominali

Salerno

Centrodestra: Antonio Iannone

Centrosinistra: Anna Petrone

Azione: Luigi Casciello

Italexit: Giovanni Golino

M5S: Francesco Castiello

Noi di centro: Antonio Pierri

Pci: Elvira Migliorini

Sovranisti: Maria Pica

Unione Popolare: Lorenzo Forte

Chiusa la partita sulla scelta dei candidati, si entra nel vivo della campagna elettorale.