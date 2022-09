Tra Forza Italia e Azione volano gli stracci sulla candidatura di Rossella Sessa "In parlamento per la prematura scomparsa di Fasano". La replica: siete a corto di argomenti

"Traditori e trasformisti senza scrupoli. Vale per tutti e per alcuni casi eclatanti come quello di Rossella Sessa, deputata e candidata nella lista di Azione. Come si fa a tradire un morto? Azione a Salerno candida la Sessa che è diventata parlamentare, solo esclusivamente, a causa della prematura scomparsa dell'azzurro Fasano. Uomo coerente ed ancorato nel centrodestra. Sarebbe stato buongusto restare fedeli a quella idea e non infangare la sua memoria. Una lista che ospita questi personaggi è davvero invotabile". Il coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Martusciello, è durissimo nel commentare la candidatura della fedelissima di Mara Carfagna nel collegio di Salerno. Concetti espressi insieme a Milanese e Formisano, che guidano il partito in Campania.

"Ai dirigenti di Azione chiediamo di ritirare questa candidatura", il monito della guida degli azzurri. Volano dunque gli stracci tra coloro che sono stati militanti dello stesso partito fino a qualche settimana fa.

"Il coordinatore regionale di Forza Italia da giorni dimostra di aver perso il senso della misura. Capisco la paura di una magra figura al cospetto di Berlusconi perché il Terzo Polo nei sondaggi ha già scavalcato Forza Italia ma strumentalizzare in maniera così ignobile la memoria del caro Enzo Fasano è veramente molto peggio di una caduta di stile". Non si è fatta attendere la replica di Rossella Sessa, che ha risposto così agli attacchi di Martusciello.

"A Martusciello, alla signora Formisano e al signor Milanese mi limito a ricordare che le Camere sono state sciolte e solo dopo ho lasciato Forza Italia e aderito ad Azione. Per attaccare così la mia persona è evidente che non hanno altri argomenti da trattare".