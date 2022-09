De Magistris sfida De Luca nella sua Salerno: blitz al Crescent e alle Fonderie L'ex sindaco di Napoli: sono due luoghi simbolo della malapolitica

Dopo la presentazione dei candidati e delle candidate alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, tenutasi presso il Bar White lo scorso sabato, Unione Popolare è tornata nella città di Salerno.

Una vera e propria sfida al presidente Vincenzo De Luca, quella di Luigi De Magistris e dei candidati.

Prima tappa al Crescent: "Simbolo indiscusso dello strapotere di Vincenzo De Luca e del suo operato nei suoi anni di sindaco e poi governatore della Campania". Per Unione Popolare il governatore "sarà ricordato dalla storia per questo ecomostro, ma anche per colui che non ha fatto nulla per mettere in sicurezza la nostra sanità pubblica, né per cercare di ridare un futuro a questa terra", come sottolineato dal portavoce nazionale di Potere al Popolo, Giuliano Granato. Che, per denunciare il consumo di suolo e la cemetificazione, ha portato un vasetto con del terriccio.

Nella seconda tappa alle Fonderie Pisano ha preso parola Luigi De Magistris: "I cittadini hanno diritto ad un lavoro dignitoso come al diritto alla salute. Con Unione Popolare non si perderanno posti di lavoro perché crediamo che serva investire in una vera transizione ecologica che coniughi diritto alla vita e diritto al futuro", il monito dell'ex sindaco di Napoli.