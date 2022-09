Terremoto Italexit Salerno: il coordinatore provinciale Guarini si dimette Pesa l'esclusione degli esponenti salernitani nelle candidature: "Voterò Forza Italia"

"Le recenti vicende politiche che hanno visto l’esclusione dei candidati salernitani, e non solo, dalla partecipazione alle prossime elezioni Politiche sono uno dei punti dolenti che hanno determinato la volonta` dello scrivente, ferma ed irrevocabile, di rassegnare le dimissioni al partito". Comincia così la lunga nota con la quale Cesare Guarini lascia l'incarico di coordinatore provinciale di Italexit Salerno.

"La sopradetta decisione di esclusione dei candidati Salernitani, effettuata da parte dei vertici nazionali, malgrado consapevole delle difficolta` con le quali il Partito e` stato costretto ad affrontare frettolosamente la competizione elettorale, previo l’aggravio della raccolta firme, non trova alcuna giustificazione fondata, ancor piu` che i candidati, proposti dallo scrivente, erano dotati di elevate competenze politiche relazionali ed organizzative - l'amarezza dell'ormai ex segretario -. Oltremodo i suddetti candidati risultavano essere eccezionalmente determinati alle politiche di salvaguardia del territorio, tant’e` che nel trentennio di mal governo delle amministrazioni sotto il controllo del gia` sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, oggi presidente della Regione Campania, risultavano essere tra i maggiori attivisti indipendenti, facenti parte ad Italexit, in opposizione al sistema clientelare messo in piedi da quello che e` oggi considerato dalla comunita` politica nazionale tra i maggiori esponenti piddini".

A nulla, mastica amaro Guarini è valso l'entusiasmo mostrato dalla prima visita a Salerno del senatore Paragone: "Di contro i candidati effettivi, imposti dai vertici nazionali, risultano completamente estranei al territorio ed in taluni casi diametralmente opposti al progetto politico proposto dal partito. Non posso negare - aggiunge - l’importante esperienza formativa di questi quasi tre anni con Italexit sin dal nascituro movimento politico oggi divenuto un vero e proprio partito riconosciuto a livello Nazionale".

E Guarini fa sapere che non intende lasciare la politica, anzi: "Tale percorso personale pero` ha necessita` di continuare, proprio al fine di esprimere quella necessita` di salvaguardia degli interessi pubblici nazionali e locali che ad oggi nella citta` di Salerno trovano unico e genuino riscontro, attraverso le azioni intraprese dal consigliere Roberto Celano, esponente storico di Forza Italia, premiato e valorizzato dal partito meritatamente con la nomina di dirigente regionale, per tale motivo mi corre l’obbligo, verso chi aveva riposto fiducia nella mia persona, sostenere la campagna elettorale della forza politica che rappresenta l’amico Roberto Celano, riservandomi una eventuale successiva adesione al partito".

Guarini passa dunque con gli azzurri. Celano, fresco di nomina a vicecoordinatore regionale, commenta così: "Cesare Guarini ha egregiamente ricoperto per circa tre anni il ruolo di coordinatore di Italexit in provincia di Salerno, spendendosi con forza in battaglie contro il nefasto sistema di governo che imperversa in Regione e sul territorio provinciale. Con grande gioia leggo degli apprezzamenti espressi alla mia persona ed alla mia attività politica. Con soddisfazione apprendo della sua decisione di sostenere Forza Italia alla prossima competizione nazionale. Insieme, poi, potremo lavorare sinergicamente per restituire speranze a Salerno ed al territorio per cui continueremo il nostro impegno", le parole del consigliere di opposizione della città capoluogo.