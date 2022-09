Italexit Salerno, la "grande fuga" dei dirigenti provinciali Dopo l'addio del coordinatore Guarini, dimissioni a raffica dal partito

Non c'è pace per Italexit Salerno: il partito fondato dal senatore Paragone continua a perdere "pezzi". Dopo l'addio del coordinatore provinciale Cesare Guarini - in polemica con la scelta delle candidature in vista delle prossime elezioni politiche - si registrano altri abbandoni.

In queste ore, infatti, hanno rassegnato le proprie dimissioni il responsabile organizzativo regionale e della provincia di Salerno, il tesoriere ed il responsabile della comunicazione.

A Salerno addio del coordinatore politico, Rita Peluso, insieme al responsabile organizzativo, al tesoriere e al responsabile della comunicazione.

A Cava de' Tirreni hanno lasciato i responsabili dell'organizzazione e della comunicazione.