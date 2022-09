Bicchielli: regole semplice per sbloccare le infrastrutture al Sud L'esponente di Noi Moderati: le risorse ci sono, bisogna utilizzarle al meglio

“Le risorse ci sono: tra Recovery Fund, fondi strutturali europei e fondo complementare, da qui al 2036, sarà possibile disporre di un totale di 231,3 mld riservati a progetti riguardanti il Sud. Investimenti pubblici che potranno attrarre anche capitali privati, ma è necessario che ci siano regole certe e semplici e che si cambi radicalmente la modalità di spesa. Basta distribuire risorse senza una strategia e senza alcuna progettualità: perché gli investimenti portino davvero crescita e sviluppo, è necessario avere un piano strategico che punti alla funzionalità delle infrastrutture logistiche e all’interconnessione". Così Pino Bicchielli (Noi Moderati) candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2 - Salerno.

"Porti, aeroporti, rete viaria e ferroviaria devono essere potenziati e rilanciati per venire incontro alle esigenze dei cittadini, per supportare le attività delle imprese, per agevolare il traffico merci e per attrarre flussi turistici nazionali ed internazionali. Ogni euro speso, senza una visione del futuro, è perso. Ogni euro investito, secondo un progetto di sviluppo, è benessere economico e sociale. Dobbiamo cambiare radicalmente la mentalità e l’immagine di un Mezzogiorno sempre indietro puntando sulle ricchezze naturali e ambientali, sulla storia e il patrimonio culturale, sui prodotti, l’artigianalità e la qualità del manifatturiero, sulle risorse che questa terra ha da offrire in abbondanza", le parole dell'esponente centrista.