Veleni verso il voto, a Salerno Piero De Luca querela la deputata 5 Stelle Villani contesta un presunto incontro con i dirigenti sanitari di Sapri. La replica: basta falsità

Veleni in vista del voto, a Salerno il dibattito politico finisce in tribunale. Piero De Luca ha annunciato querela nei confronti di Virginia Villani, collega parlamentare del Movimento 5 Stelle.

A scatenare la polemica è stata una polemica innescata dall'esponente 5 Stelle in materia di sanità: "Qualche settimana fa avevo chiesto un incontro con il direttore generale dell’Asl di Salerno per sottoporgli le gravi carenze e le difficoltà delle strutture sanitarie del nostro territorio, in particolare dell'ospedale di Sarno di cui mi sto occupando da anni. Un incontro rimandato a dopo le elezioni in virtù di una direttiva inviata dal presidente della giunta regionale della Campania. Decisione che non condivido ma che ho correttamente rispettato per il forte senso istituzionale che mi contraddistingue. Peccato che apprendo dalla stampa di un incontro che Piero De Luca avrebbe tenuto con i vertici sanitari di Sapri, andando contro, dunque, alla regola imposta dal padre. Un modus operandi che ancora una volta mette in evidenza la scorrettezza politica e istituzionale adottata dal collega parlamentare a cui, evidentemente, sono riservati trattamenti diversi dagli altri. Un atto che porterò all’attenzione delle autorità competenti affinchè ci sia il rispetto delle regole che non possono valere per tutti, ad eccezione di uno", l'accusa di Villani.

Non si è fatta attendere la replica del vicecapogruppo Pd alla Camera: "Villani dice una vergognosa bugia e diffonde una grave fake news. In campagna elettorale, nessun candidato del Partito democratico ha visitato ospedali o incontrato nei reparti dirigenti e personale sanitario, in violazione della direttiva regionale - ha detto Piero De Luca -. È l'ennesimo meschino tentativo di avvelenare la campagna elettorale. Il Pd ed i suoi candidati sono presenti nei territori ogni giorno per ascoltare i cittadini ed illustrare proposte. I nostri rivali sono assenti e non hanno altro da fare se non alimentare polemiche squallide, attacchi personali, violenze mediatiche e social. Nelle prossime ore presenteremo una querela nei confronti dell'on. Villani e di chiunque diffonda falsità, per denunciare questo clima di continue aggressioni mediatiche. Noi andiamo avanti senza farci intimidire".

Il botta e risposta però non è finit e la Villani ha tenuto a controreplicare: "Altro che fake news, è tutto tristemente vero e documentato dalla stampa, dai racconti video e fotografici. Il turismo elettorale negli ospedali è, purtroppo, un fenomeno inaugurato dal padre di De Luca in più occasioni. L'onorevole Piero segue questa scia disattendendo, per altro, le stesse disposizioni del governatore, il quale ha caldamente sconsigliato ai dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali l’incontro con i candidati politici. Siamo al paradosso, non solo si minacciano querele sulla base del nulla, si nega pure l’evidenza".