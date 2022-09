Si torna in classe, Celano: "Le aree nei pressi degli istituti sono nel degrado" Il consigliere comunale di Salerno: "Una vergogna a cui si deve porre fine"

E' il primo giorno di scuola per tanti studenti di Salerno e provincia. Un rientro tra non poche difficoltà e abbastanza incognite. Da una parte, a pesare è il caro energia con i rincari. Ma per le scuole del capoluogo, ci sono anche altre criticità, prima fra tutte la manutezione del verde pubblico che, dopo i lunghi mesi di stop, non è ancora riuscita ad arrivare in alcune zone.

Ad accendere i riflettori sulle condizioni delle aree a ridosso di alcuni istituti è il consigliere comunale, capogruppo FI, Roberto Celano.

In una nota, Celano sottolinea: "Molte scuole cittadine al primo giorno di scuola presentano nelle aree circostanti condizioni di degrado intollerabili che, talvolta, mettono a repentaglio anche l’incolumità degli allievi".

Nel dettaglio, vengono citate le scuole “Mazzetti” di Pastena ed in particolare l’ “Alemagna” di Torrione alto che: "Addirittura presenta una sorta di barriera d’erba da scavalcare per accedere per il cancello d’ingresso dell’Istituto. Una vergogna a cui si deve porre fine", aggiunge il consigliere.

"Chi non comprende che il rispetto dell’Istituzione scolastica e dei bambini che hanno diritto a frequentare il percorso di istruzione in condizioni quantomeno di decenza, senza dover rischiare per la propria incolumità nè temere per problemi di natura igienico sanitaria, rappresenta una priorità assoluta per qualsivoglia Amministrazione seria, non è degno di governare la città e dovrebbe immediatamente rassegnare le dimissioni e togliere il disturbo", l'attacco del capogruppo FI, Roberto Celano.