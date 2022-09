Elezioni, Iannone: "Deluchiani disperati, la loro è camorra politica" Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: minacciano di non concedere soldi ai sindaci

"È una vergogna senza precedenti quella a cui stiamo assistendo. I deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno. Minacciano di non farli accedere a finanziamenti regionali se il Pd non dovesse riscuotere consensi nei relativi Comuni". E' la pesante accusa lanciata da Antonio Iannone, senatore uscente e ricandidato nel collegio uninominale di Salerno.

L'esponente di Fratelli d'Italia mette nel mirino gli esponenti Dem del territorio: "Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno dei cittadini, ma questi ultimi hanno capito che nel Pd la politica è un affare di famiglia. La voce si rincorre dai Monti Lattari al Monte Cervati, perderanno ovunque e quindi dovrebbero togliere i finanziamenti a tutti. Invitiamo i sindaci a non lasciarsi spaventare da questa "camorra politica", anzi a ribellarsi perché questa non è più politica", il durissimo affondo di Iannone.