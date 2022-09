Verso il voto, Casciello al vetriolo: "Piero De Luca ringrazi la Carfagna" Porta Ovest, Zes e Cis Salerno: è scontro elettorale

"Piero De Luca, evidentemente estremamente preoccupato per il calo di consensi per l’intolleranza che i salernitani, e non solo, hanno per il “sistema De Luca”, è in evidente stato di confusione e si attribuisce meriti che non ha e che non potrebbe avere. Solo grazie al lavoro del Ministro per il Sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna, sono stati stanziati i fondi per il completamento di Porta Ovest, e che dire delle aree Zes attivate veramente grazie al Ministro Carfagna". Così Gigi Casciello, deputato uscente e ricandidato alle prossime elezioni.

"Piuttosto De Luca ricordi la brutta figura fatta in occasione del pre-tavolo per il “C.I.S. Grande Salerno”, disertato dalla Regione Campania e persino dal presidente della Provincia presso la cui sede si è tenuto l’incontro. Nonostante l’ostracismo di Regione, Provincia e Comune di Salerno, per il Contratto sono stati presentati 225 progetti, su 158 comuni del salernitano solamente 18 non hanno presentato progetti per il “C.I.S. Grande Salerno”, a conferma del grande lavoro sul territorio fatto dal Ministro, non solo a Salerno ma in tutto il Mezzogiorno. A titolo di esempio, basta ricordare la norma, voluta dal ministro Carfagna, grazie alla quale il 40% dei fondi rdel PNRR sono riservati al Mezzogiorno. Ben altra cosa della spesa storica alla quale prima erano vincolati gli stanziamenti per il Sud. Questi sono i fatti che non possono essere mistificati in campagna elettorale in preda ad una crisi legata al crollo dei consensi", la presa di posizione dell'esponente di Azione.

"Siamo anche certi che le chiacchiere non potranno incantare gli operatori del settore che sanno bene che solo grazie al Governo Draghi e al ministro Mara Carfagna, il Sud ha potuto e può beneficiare di interventi attesi per anni, subendo tra l’altro il grande immobilismo da parte della Regione Campania, incapace persino negli anni di spendere i fondi europei. Ecco perché se proprio Piero De Luca avesse voluto parlare degli interventi per le aree portuali, per le Zes e per Porta Ovest di Salerno, avrebbe fatto più bella figura se si fosse limitato a ringraziare il Ministro Carfagna per quanto realizzato con il suo operato", conclude Casciello.