Elezioni politiche 2022, i dati sull'affluenza nel Salernitano In provincia sono 860.617 gli aventi diritto al voto

Gli italiani oggi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in tutta Italia dalle 7:00 fino alle 23:00 e, subito dopo, sarà il momento di exit poll, dati reali e proiezioni. Per i dati dell'affluenza alle ore 12:00, si rileva un ribasso importante per la Provincia di Salerno, complice probabilmente anche il maltempo che sta flagellando la Provincia fin dalle prime ore del mattino. Con i dati definitivi arrivati dai 158 Comuni del salernitano, l'affluenza si attesta al 14,94%, in calo di tre punti rispetto alle elezioni del 2018 (17,96%).

Nel Comune di Salerno, la diminuizione è meno marcata, passando dal 16,60% di 4 anni fa al 14,90% di quest'oggi. Tra le cadute di partecipazione si rileva, per ora, quella del Comune di Tramonti, che non raggiunge la doppia cifra (9,69%), mentre 4 anni fa, a quest'ora, aveva votato il 16,66% del censo elettorale.

Tra i Comuni più grandi, Battipaglia vede una partecipazione del 18,13% (in calo di circa due punti), mentre a Pontecagnano Faiano si è recato il 17,69% degli aventi diritto. Calo importante, per adeso, per Cava de Tirreni, che passa dal 18,87& del 2018 al 14,66% della giornata odierna.

Nel complesso, Salerno è la Provincia della Campania dove, in questo momento, si vota di più. A Salerno e Provincia ha votato il 14,94%, mentre la seconda Provincia più "partecipe" è Benevento che si ferma al 13,65%. Poi, nell'ordine, Avellino (12,45%), Caserta (11,65%) e Napoli (11,59%).

In comparazione con il dato definitivo (19,21%), la Campania arranca e si posiziona in ultima posizione (12,45%) tra tutte le Regioni italiane.