Elezioni politiche, crollo dell'affluenza a Salerno e provincia (-15%) I dati definitivi: si passa dal 71,47% delle politiche del 2018 al 56,49% delle votazioni di oggi

L Dati definitivi affluenza ore 23:00. Crollo verticale della partecipazione in Campania per le elezioni politiche del 2022. A distanza di 4 anni dall'ultima tornata nazionale, l'affluenza crolla di 15 punti percentuale sia in Regione che nella Provincia di Salerno. Proprio nella Provincia salernitana si è passati dal buon 71,47% delle politiche del 2018 al 56,49% delle votazioni di oggi. Andando nello specifico nel Comune capoluogo, la flessione è leggermente meno marcata (-12,88%) ma, comunque, decisamente importante. Quest'oggi 25 settembre ha votato il 59,33% degli aventi diritto. A Marzo del 2018, alla chiusura delle urne, si era presentato al seggio il 72,21% del corpo elettorale. Tra gli altri, impressiona il dato del Comune di Napoli dove ha votato poco meno del 50% degli aventi diritto.

Passando al dato nazionale e in una ottica comparativa, quest'oggi si è recato alle urne il 63,82% degli elettori, circa il 10% in meno rispetto a 4 anni fa. Un divario notevole dal dato nazionale che colloca la Campania in terz'ultima posizione per partecipazione elettorale, precedendo soltanto Calabria (50,66%) e Sardegna (52,48%).

Aggiornamento delle 19:00. Se per la mattinata di oggi si giustificava una bassa partecipazione per via delle condizioni meteo proibitive, il dato del tardo pomeriggio e a quattro ore dalla chiusura dei seggi parla di una emorragia di partecipazione. La Campania (38,3%) è l'unica Regione insieme alla Calabria (36,92%) a non sfondare la soglia del 40%. Un dato che sarà sicuramente da analizzare e che, per quanto parziale, sembra molto significativo.

Nel Comune di Salerno si ferma poco sopra la soglia del 40%, con una partecipazione alle ore 19:00 giunta al 41,62% (in linea con il dato provinciale: 41,37%). Numeri che sono sicuramente migliori rispetto ad altre realtà del territorio campano ma che fanno registrare, in ogni caso, un crollo verticale rispetto a 4 anni fa. Alle politiche del 2018, a quest'ora, aveva votato già il 55% degli aventi diritto sia a livello Provinciale che nella città capoluogo.

Tra gli altri dati da segnalare, nel Comune capoluogo di Regione vota poco più di un elettore su tre (36,78%) e, a livello provinciale, sia Napoli che Caserta rimangono al di sotto del 40%. Si consideri che, 4 anni fa alle ore 19:00, si era espresso almeno un elettore su due.