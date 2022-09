Elezioni 2022, Pierro in Parlamento e Tommasetti in Consiglio Regionale Così l'ex rettore dell'Università di Salerno: "Da oggi il mio impegno sarà ancora maggiore"

L'elezione alla Camera del consigliere regionale Attilio Pierro della Lega porta in consiglio regionale Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e primo dei non eletti nelle scorse elezioni regionali.

Tommasetti, via social, ha postato una foto che lo ritrae prima di iniziare le lezioni all'Ateneo salernitano. "Ore 8.30 come ogni lunedì entro in aula B a fare lezione di Economia aziendale. Non è un giorno qualsiasi però. Questa notte si è certificato il mio ingresso tra gli scranni del Consiglio Regionale. Sento il dovere di ringraziare - scrive - la mia università per avermi riconosciuto ruoli sempre più importanti, fino all'indimenticabile esperienza da rettore, che mi hanno formato e consentito di raggiungere questi successi anche in politica. Da oggi il mio impegno sarà ancora maggiore per sostenere la mia università e il mio territorio".

La Attilio Pierro nel collegio uninominale di Eboli pesa particolarmente anche perché ottenuta su nomi importanti come il collega del consiglio regionale, Luca Cascone, candidato con il Pd e presidente della Commissione Trasporti.