Salerno, la rivincita di Sinistra e Terzo polo: Mari e D'Alessio in Parlamento I conteggi nel Proporzionale: passa a

Non solo Antonio Iannone e Edmondo Cirielli, Piero De Luca, Imma Vietri e Attilio Pierro. Nella nutrita pattuglia di parlamentari salernitani eletti nel prossimo Parlamento ci saranno anche altri due rappresentanti.

Per la lista Sinistra-Verdi affermazione per Franco Mari, volto storico della militanza in città. Alle sue spalle una lunga carriera politica, culminata con l'elezione alla Camera dei deputati. Felicitazioni per il risultato di Mari sono arrivate da tutti gli esponenti della sinistra campana.

Premiato anche l'impegno di Antonio D'Alessio, punto di riferimento di Azione: l'ex consigliere comunale di Salerno può sorridere e sarà parte integrante della futura legislatura. Al Terzo Polo è scattato il seggio in Puglia, con l'elezione di Mara Carfagna (sconfitta invece a Napoli). D'Alessio, inserito al secondo posto del listino salernitano, sarà dunque parlamentare.