Forza Italia non molla: pronto il ricorso per il seggio alla Camera di Milanese L'elezione contesa del deputato salernitano

Potrebbe non essere ancora arrivata l'ultima parola sui parlamentari eletti al prossimo Parlamento. In particolare, Forza Italia sta lavorando al possibile ricorso contro l'esclusione di Guido Milanese.

L'esponente politico salernitano aveva salutato la conquista del seggio, salvo poi ricevere la doccia gelata dai riconteggi che hanno premiato Europa Verde di Francesco Emilio Borrelli.

Gli azzurri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto e, soprattutto, se ci siano i margini per un ricorso che a questo punto appare scontato. Nelle ultime ore in tutta Italia dai ricalcoli del Viminale è emersa una nuova geografia parlamentare, con ripescaggi insperati e atroci beffe per chi immaginava di essere stato eletto.