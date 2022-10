Caos trasporto scolastico, Cascone: "Pronti a finanziare i servizi aggiuntivi" Dopo l'accordo con la Sita, riunione con Unisa e Provincia di Salerno per raccogliere le esigenze

La Regione Campania è pronta a finanziare tutti i servizi aggiuntivi necessari per far fronte ai disagi e le problematiche riscontrate nel trasporto pubblico, in particolare scolastico. A dirlo è il consigliere regionale e presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici), Luca Cascone.

"Stiamo seguendo costantemente le criticità per gli studenti legate al trasporto pubblico su tutto il territorio, in particolare nella province di Salerno e Napoli da dove arrivano più segnalazioni. - ha fatto sapere - La Regione Campania intende risolvere tutte le problematiche emerse in questi giorni e finanziare con le risorse necessarie i servizi aggiuntivi utili a supportare le criticità: stiamo attendendo dalle aziende di trasporto il piano dell’attività a supporto e i relativi costi".

Nei giorni scorsi è stato già chiuso con la Sita l’accordo per le corse aggiuntive in Costiera Amalfitana, dopo la richiesta della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi. Ma le corse aggiuntive, attese per lunedì scorso, non sono ancora partite poichè "l’azienda sta riscontrando difficoltà a reperire gli autobus a supporto dei servizi", ha spiegato Cascone.

Intanto, si è tenuta una riunione con l’Università di Salerno e la Provincia di Salerno per raccogliere tutte le esigenze e coprire le richieste sia dell’Ateneo che del territorio provinciale.

"Ora siamo in attesa che le aziende di trasporto facciano tutte le verifiche necessarie per garantire i servizi aggiuntivi, se dispongono dei mezzi necessari, se sono in grado di gestirli con i mezzi che hanno già a propria disposizione o se hanno bisogno di noleggiarli e, in questo ultimo caso, se possono sorgere delle difficoltà come accaduto alla Sita. - spiega il consigliere Cascone - Stesso discorso per il potenziamento dei servizi chiesti dall’area della Città Metropolitana".

Palazzo Santa Lucia, inoltre, ha richiesto sia alla Prefettura di Napoli che a quella di Salerno un tavolo per esporre le problematiche di ordine pubblico correlate e illustrarne le risoluzioni.