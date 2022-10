Tommasetti (Lega): "Trasporti universitari, Cascone si attivi immediatamente" La denuncia: “Ieri ennesimo episodio indegno: lasciati a piedi numerosi studenti all’Unisa”

“Ancora nessuna risposta della Regione al problema dei trasporti universitari e la situazione continua a peggiorare”. Così il prof. Aurelio Tommasetti, Dirigente della Lega.

“Episodi di sovraffollamento e assenza di sicurezza sono all’ordine del giorno, come quello verificatosi ieri nel Terminal Bus dell’Università di Salerno – continua Tommasetti –. Nel tardo pomeriggio, al termine delle lezioni, le ultime corse di Air Campania dirette verso svariati comuni dell’Agro Sarnese Nocerino e del Vesuviano, hanno lasciato a piedi alcuni studenti. Soltanto dopo una vigorosa protesta dei ragazzi e grazie all’intervento dei Carabinieri, l’azienda di trasporti ha messo a disposizione un autobus aggiuntivo per consentire il rientro agli studenti in attesa.

Quello di ieri sera rappresenta l’ennesimo episodio indegno di una nazione europea – conclude Tommasetti – dal quale ancora una volta si evince la disattenzione della Regione sul tema. Nonostante le ripetute segnalazioni, giunte da più parti, ancora oggi non viene riconosciuto agli studenti il diritto a fruire del trasporto pubblico in condizioni dignitose. Tali criticità, peraltro, minano le possibilità di crescita dell’Ateneo salernitano, organizzato in forma di Campus”.

