L'elezione di Fontana alla Camera fa già litigare la politica salernitana Bicchielli: primo passo per affrontare le emergenze. Piero De Luca: grave passo indietro

"Con l'elezione del presidente Lorenzo Fontana si compie alla Camera il primo, importante atto di una legislatura chiamata a dare al Paese risposte per le gravi emergenze che lo affliggono, opportunità per una ripartenza che non può attendere, prospettive per un futuro di sviluppo socio-economico e di modernizzazione istituzionale". Così, in una nota, il deputato salernitano di Noi Moderati Pino Bicchielli.

"Al neo presidente i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che mai come in questo momento ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte per interpretare i bisogni, le paure e le speranze degli italiani e corrispondere alle aspettative che essi hanno riposto nelle istituzioni".

Di tutt'altro tenore il commento di Piero De Luca, deputato del Partito Democratico: "Alla presidenza della Camera è stato eletto Fontana, noto per posizioni filoputiniane e idee politiche oscurantiste. Un grave passo indietro per l’Italia sulla collocazione internazionale e sulla tenuta rispetto a valori e diritti civili. Faremo un’opposizione ancor più decisa".