Piero De Luca sul nuovo governo: Calderoli una provocazione per il Sud "Non permetteremo di realizzare il progetto leghista di divisione del paese"

Il deputato del partito democratico Piero De Luca, a poche ore dal giuramento del nuovo governo, esprime il suo dissenso con un post sulla sua pagina Facebook.

Le dichiarazioni di Piero De Luca

“Ma quale alto profilo! Questo è il Governo più a destra della storia repubblicana. Un Governo debole, con una maggioranza piena di ambiguità e contraddizioni su temi decisivi come ad esempio i diritti, la collocazione internazionale e l'autonomia differenziata” precisa De Luca che poi aggiunge ancora:

“La scelta di una figura come Calderoli per ricoprire il ruolo di Ministro per Affari regionali ed Autonomie, in particolare, è una vera e propria provocazione all'intero Mezzogiorno”. Il deputato De Luca ha poi chiarito le future azioni del Partito Democratico.

“Non permetteremo di realizzare il progetto leghista di divisione del Paese ai danni dei cittadini del Sud. Lo chiariamo sin d'ora con nettezza. Faremo un'opposizione seria, ma al tempo stesso forte e decisa, nell'interesse degli italiani e dell'Italia”.