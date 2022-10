Sottosegretari governo Meloni: c'è anche il salernitano Cirielli "Dedico questo mio traguardo alla mia famiglia" il commento del viceministro

Il salernitano Edmondo Cirielli, 58 anni, originario di Nocera Inferiore, sarà viceministro agli Esteri, con Antonio Tajani ministro. Dal 2009 al 2012 è stato presidente della Provincia di Salerno.

Il commento di Edmondo Cirielli dopo la nomina a viceministro

“Dedico questo nuovo grande traguardo alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato sempre, a mia Mamma Olga, alla mia amata Mara, ai miei figli Italo Giuseppe, Renato, Salvatore e Olga, ai miei cari fratelli Francesco e Giancarlo. Alla dolce Benedetta e ai miei suoceri Salvatore e Marilena e ai miei cognati Nicola e Federica. A tutti i miei nipoti e parenti” è il commento di Cirielli dopo la nomina.

“Ringrazio i tanti elettori che in questi anni mi hanno sostenuto consentendomi di arrivare fin qui.I tanti amici di Partito che in questi anni hanno condiviso questa bellissima militanza. Alla Scuola Militare Nunziatella e all’Arma dei Carabinieri che mi hanno formato - prosegue Cirielli -. Ai tanti appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che mi hanno sempre considerato un loro rappresentate.

E nessuno me ne voglia se ringrazio in maniera speciale la mia leader Giorgia Meloni che ha sempre creduto in me in questi anni dalla Fondazione di Fratelli d’Italia.

Ovviamente il mio pensiero grato e commosso va sopratutto a due persone che non ci sono più, mio fratello Italo a cui devo l’essere di Destra e in politica e a mio padre, il generale Dei Bersaglieri Giuseppe Cirielli, senza il quale non sarei chi sono” conclude Cirielli.

Le congratulazioni del deputato Bicchielli

“Congratulazioni all’onorevole Edmondo Cirielli, nominato vice ministro degli Esteri, politico di lungo corso ed esponente di spicco del centrodestra nazionale e locale. Sono certo che le sue competenze e la sua esperienza saranno preziose per il suo ruolo strategico nell’interesse del Paese”. Sono le parole di Pino Bicchielli, deputato di 'Noi Moderati' in seguito alla nomina dei viceministri che completano la squadra del governo Meloni. “Edmondo è un uomo del territorio e la sua competenza sarà sicuramente utile al nuovo esecutivo che con le nomine di vice ministri e sotto segretari va a completare una squadra forte, coesa ma soprattutto capace. Ed è proprio sulle capacità che punto l’accento complimentandomi per tale scelta. Gli Esteri è un dicastero che oggi gioca un ruolo fondamentale e l’apporto che il deputato salernitano di Fratelli d’Italia sarà di fondamentale importanza. A ciò – prosegue Bicchielli - si aggiunge anche l’onore e l’orgoglio del territorio di Salerno di vedere un proprio figlio inserito in una casella di cotante levatura istituzionale. Le varie nomine – conclude il parlamentare di Noi Moderati – sono un valore aggiunto al Governo Meloni e quella di Edmondo Cirielli un fiore all’occhiello”.