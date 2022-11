Elezioni provinciali a Salerno, Azione si sfila: "Scelte non condivise" Il direttivo provinciale boccia le candidature di Franco Alfieri e Sonia Alfano

Libertà di voto o astensione: questa la scelta che Azione ha posto agli amministratori di Salerno in vista delle prossime elezioni provinciali. Il partito di Calenda, contrariamente ad Italia Viva di Renzi, non appoggerà il candidato del centrosinistra a Palazzo Sant'Agostino, Franco Alfieri.

"Tale decisione nasce dalla scelta del Pd di proporre un candidato senza alcun confronto politico e ancor meno indicando le linee programmatiche - si legge nella nota di Azione -. Tra l’altro sorprende che il Partito Democratico abbia preteso di indicare come candidato al vertice di Palazzo Sant’Agostino un proprio esponente nonostante, non ricandidando il presidente Strianese, abbia espresso nei fatti un giudizio negativo sull’amministrazione uscente a guida Pd".

Per gli esponenti del Terzo Polo anche l'ipotesi Sonia Alfano non era praticabile: "Nel contempo Azione, evidentemente, considera non condivisibile come alternativa la candidatura espressa dalla Destra. Non è inoltre da sottovalutare che le elezioni del presidente della Provincia di Salerno si svolgeranno mentre sono in corso due giudizi della magistratura, amministrativa e civile, per la legittimità delle amministrazioni di Agropoli e Mercato San Severino, circostanza che determina un vulnus rilevante sull’esito stesso del risultato elettorale e per tale motivo un rinvio della scadenza del 20 novembre sarebbe stato auspicabile", la riflessione.

Non manca poi una stoccata finale all'indirizzo dei deluchiani: "Ci si augura inoltre un veloce ritorno alla elezione diretta del Presidente dei Consiglieri provinciali al momento affidata, soprattutto in Campania, ad una centralizzazione del consenso e ad un sistema di pura gestione del potere locale che depaupera le amministrazioni provinciali di una autentica rappresentanza popolare. Il direttivo provinciale e l’intera comunità politica di Azione sono infine certi che - a breve - lungo il percorso che porterà alla Federazione con Italia Viva, le future scelte elettorali vengano assunte in piena sintonia per la formazione e l’affermazione identitaria del Terzo Polo anche in provincia di Salerno".