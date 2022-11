Iannone (FDI) su classifica qualità vita: "Campania ultima in tutto" Peggiora il dato di Salerno che scende all'86 posto. L'attacco al presidente De Luca

L'Università La Sapienza di Roma ha stilato la classifica del 2022 per qualità della vita nelle Province Italiane. Il trend rimane sempre lo stesso: i migliori risultati vengono raggiunti dal Nord. Il Mezzogiorno, invece, rimane al palo. Le ultime 30-40 posizioni sono quasi tutte per le Province del Sud e delle Isole.

A questo giro Salerno si piazza in 86esima posizione per qualità della vita. Un risultato ben peggiore rispetto a quello dell'anno scorso, che la vedeva in 77esima posizione e davanti a tutte le altre Province della Campania. Un dato che. in definitiva, colloca Salerno nel mezzo tra le cinque province della Campania, superata da Benevento (82) e Avellino (83), ma sopra Napoli (104) e Caserta (92). Sul podio, invece, si posizionano Trento (1), Bolzano (2) e Bologna (3). Seguono la provincia di Firenze (4), Milano (5) e Siena (6). La Provincia di Milano risulta essere, per distacco, la migliore per affari e lavoro. Rimarcando l'enorme differenza tra Nord e Sud, non vi è alcuna Provincia del Meridione nelle prime 32 posizioni della classifca.

Le dimensioni prese in considerazione sono affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero.

L'attacco di Iannone (FDI) a De Luca: "Da promessa di mai più ultimi, a realtà di ultimi in tutto"

Il Senatore Iannone (FDI) ha commentato la classifica, puntando il dito contro il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Lo studio dell'Università de La Sapienza per Italia oggi mostra tutta la difficoltà in cui versano i territori della Campania: sia quelli costieri che quelli delle aree interne. Nell'ultimo anno la situazione è ulteriormente peggiorata con la regressione di oltre 9 posizioni della provincia di Salerno, che perde anche la palma di essere la meno peggio delle province campane. Per Iannone, "Le politiche di De Luca e dei suoi uomini del Pd sono un fallimento completo conclamato da tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti. Mai più ultimi era la promessa, ultimi in tutto è la realtà dopo 8 anni di governo della Regione".