"Basta violenze sulle donne, a Salerno dati preoccupanti": l'allarme del Psi Il gruppo consiliare del Garofano chiede all'amministrazione di promuovere iniziative specifiche

"Ancora un femminicidio ha colpito la nostra comunità. Non è il primo che si consuma in città e nella provincia di Salerno e che alimenta una la lunga serie di violenze domestiche, spesso sottaciute dalle vittime, che si consumano quotidianamente. Il Partito socialista è vicino alle vittime e alle loro famiglie, ma è necessario un maggiore impegno". Comincia così la nota a firma del gruppo consiliare del Garofano in città.

Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Wilburger hanno firmato una nota congiunta: "Non basta solo dire no alla violenza ma è necessario intraprendere un percorso di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani e affrontare il tema della violenza di genere sia nelle scuole che nei luoghi di lavoro per contribuire a fare crescere la consapevolezza su quello che sembra un inarrestabile tragico fenomeno", spiegano gli esponenti politici.

Per Tonia Willburger "il Psi non abbassa l’attenzione e tantomeno l’interesse a costruire e attraversare insieme il ponte del cambiamento. E’ necessario anche proteggere chi denuncia maltrattamenti e evitare che chi aggredisce diventi un assassino".

Il Psi ha sollecitato l'amministrazione comunale ndi Salerno a farsi promotrice, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre, di "un incontro dibattito con le associazioni che in città si occupano di violenza di genere, per conoscere i dati e l’ampiezza del fenomeno".