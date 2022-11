Elezioni provinciali Salerno: sfida Alfieri-Alfano per la presidenza Urne aperte dalle 8 alle 20 a Palazzo Sant'Agostino per eleggere il nuovo presidente della Provincia

La Provincia di Salerno torna al voto per l'elezione del presidente. Urne aperte a Palazzo Sant'Agostino dove, dalle 8 alle 20, accorreranno sindaci ed amministratori dei 158 comuni del Salernitano. La sfida vede in campo il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri per il centrosinistra ed il primo cittadino di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano per il centrodestra. Uno dei due succederà a Michele Strinaese, primo cittadino di San Valentino Torio che ha amministrato Palazzo Sant'Agostino dal 2018. Resterà invariato, invece, il Consiglio provinciale. Un meccanismo istituito dalla legge Delrio che ha ridefinito le Province, diventate enti di secondo livello. A votare, dunque, non saranno i cittadini ma soltanto gli amministratori ed i voti saranno ponderati in base al numero di abitanti delle città rappresentate.