"Più forze dell'ordine nel Vallo di Diano": il caso in Parlamento Il vicecapogruppo Pd alla Camera, Piero De Luca, presenta un'interrogazione

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per istituire uno specifico presidio di sicurezza nel Vallo di Diano". Lo ha scritto in una nota l’onorevole Piero De Luca.

“Il Vallo di Diano è un territorio storicamente laborioso e pacifico che negli ultimi tempi ha fatto registrare numerosi episodi di criminalità organizzata nonché un aumento dei reati di maggiore allarme sociale quali rapine e furti nelle abitazioni. Questa criticità - continua il deputato Dem - richiede di rafforzare l'impegno per la sicurezza sul territorio. In questo contesto è anche indispensabile rafforzare la dotazione organica delle forze dell’ordine, il cui numero risulta purtroppo insufficiente rispetto alle reali esigenze dell’intera area e quindi non consente un’efficace attività di prevenzione e contrasto della criminalità. Bisogna intervenire subito - conclude il vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati - per assicurare la massima attenzione possibile a tutela dei cittadini e dell’intera comunità”.