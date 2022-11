L'attrice hard Priscilla Salerno candidata alle prossime elezioni regionali Correrà con il Nuovo Psi in Lombardia: ho tante idee che voglio portare avanti

La passione per la politica non le è mai mancata, ed ora tenta la scalata al Pirellone. Priscilla Salerno, attrice hard tra le più importanti d'Italia, si candida alle elezioni regionali in Lombardia.

A sostenerla il Nuovo Psi - liberali e riformisti, partito con il quale Priscilla Salerno da tempo collabora, in particolare per il comparto rosa e per sensibilizzazare contro la violenza di genere.

"Fino ad oggi ho fatto l'attrice hard imprenditrice. Non è che mi viene in mente all'improvviso di candidarmi, è una scelta ponderata. Sono ormai 6 mesi che l'avevamo deciso con il nuovo Psi e adesso ufficializziamo la candidatura", l'annuncio fatto a Telelombardia.

Priscilla ha auspicato anche un confronto con gli avversari (ad oggi Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino) ed ha assicurato di avere idee e proposte per la Lombardia.

Il Nuovo Psi "non ha pregiudizi, dà meriti a chi deve averne. Bettino Craxi sarebbe fiero di me. Non è una provocazione, sono in politica da 6 anni, nel sociale combatto per i diritti delle donne. Voglio una legge che permetta alle donne di essere tutelate veramente", ha aggiunto nel corso della trasmissione Iceberg sull'emittente locale.