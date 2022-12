Polemiche su Luci d’artista: Celano chiede chiarimenti su costi e installazioni Il capogruppo di FI chiede l’elenco delle luminarie e le spese sostenute per noleggio e montaggio

Luci d’artista nel mirino di nuove polemiche. Se da un lato le luminarie conquistano ed in città si registra il primo boom di visitatori in concomitanza del primo weekend della 17esima edizione della kermesse, dall’altro non mancano alcune contestazioni.

“Luci già viste, niente di nuovo”, questa l’accusa mossa da diversi cittadini e alcuni esponenti dell’opposizione.

In particolare, il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una missiva al sindaco Vincenzo Napoli e al segretario generale Ornella Menna, chiedendo chiarimenti in merito ai costi delle Luci d’artista.

La nota

“Gran parte delle luminarie installate nella nostra città risultano le stesse delle passate edizioni della manifestazione “luci d’artista”. Il costo sostenuto per il noleggio e l’installazione delle luminarie resta, inopinatamente, pressoché lo stesso”, si legga nella nota a firma di Celano.

Per questo motivo, il capogruppo di Forza Italia chiede l’elenco delle luminarie installate nel comune di Salerno.

“Per ciascuna di esse si chiede di indicare se è in locazione o di proprietà del Comune di Salerno e si chiede, altresì, di specificare i relativi costi di noleggio e di installazione”, conclude Celano.