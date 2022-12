Sanità, Vietri (FdI): "Corte Conti certifica fallimento De Luca" "Ci sono ancora tante ombre su chi elogia un modello di efficienza"

“La Corte dei Conti certifica il fallimento politico nella gestione della sanità regionale da parte di De Luca e della sua maggioranza di centrosinistra”. L'attacco al governatore arriva dalla deputata di FdI Imma Vietri. Ha commentato la deliberazione pubblicata in questi giorni dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Le parole di Imma Vietri

“Le criticità, le irregolarità e le preoccupazioni espresse, nero su bianco, dai giudici contabili confermano quanto Fratelli d’Italia e il centrodestra denunciano da anni: nonostante la fine del commissariamento del settore sanità, ci sono ancora tante ombre su chi un giorno elogia un presunto “modello di efficienza” della sanità campana e il giorno dopo paventa la chiusura dei pronti soccorso. De Luca, inoltre, dovrebbe spiegare anche la fuga dei medici dagli ospedali pubblici verso le strutture private o finanche verso altre regioni scaturita, evidentemente, da una gestione non così impeccabile della sanità in Campania. Le responsabilità politiche del governatore sono evidenti e la situazione, se non vi sarà un cambio radicale nella gestione della sanità, continuerà a peggiorare, senza alcuna prospettiva di miglioramento. De Luca - conclude Vietri - la smetta di scaricare sempre le colpe sugli altri e giustifichi ai cittadini l’inefficienza politica della sua amministrazione regionale”